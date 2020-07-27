بريطانيا تعرض مقاتلة من الجيل السادس... فيديو

ووفقا للقوات الجوية، ستشارك في عملية تطوير المقاتلة الجديدة، التي أطلق عليها اسم " Tempest" (العاصفة)، شركات جديدة تضاف إلى الشركات السبع التي تم الإعلان عنها سابقًا.

Secretary of State for Defence @BWallaceMP announced that seven new companies will partner with @TeamTempestUK - a pioneering alliance delivering ground-breaking concepts and technologies for a new generation of combat air power. #NextGenRAF

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ونشرت الشركة الفرنسية "Dassault Aviation" فيديو عبر قناتها على "يوتيوب" صورا لمقاتلة أوروبية من الجيل الخامس من المفترض أن تأخذ مكان المقاتلات من الجيل الرابع " Dassault Rafale" و"Eurofighter Typhoon".

يشار إلى أن العمل على المقاتلة "العاصفة" بدأ في عام 2018، ويجب أن تكون جاهزة في عام 2035. وتقدر التكلفة بمبلغ يصل إلى حوالي 2.54 مليار دولار.

وستتمتع المقاتلة الجديدية بدرجة عالية من الأتمتة، وسيتم تزويدها بأسلحة فرط صوتية.