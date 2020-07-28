نظيرة "بوميرانغ" الروسية... الصين تطور دبابة ذات عجلات... صور

طورت الصناعة العسكرية الصينية تعديلاً آخر للدبابات ذات العجلات للقوات البرية. ويجد الخبراء العسكريون الكثير من القواسم المشتركة بينه وبين "بوميرانغ" و"أرماتا" الروسية.

يتم اختبار هذه المركبة القتالية في أحد حقول التدريب، في الوقت الحالي.

لا توجد معلومات رسمية حول هذا الموضوع ، ولكن بناءً على الصور المنشورة، عززت في الدبابة الجديدة بشكل كبير حماية الدروع، والتي، كما يفترض، قادرة الآن على تحمل الضربات المباشرة من قذائف المدافع الأوتوماتيكية ذات العيار الصغير.

Новая модификация китайского колесного танка. pic.twitter.com/0Nkn1XLRM8 — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) July 27, 2020

يحتوي البرج، الذي يبدو أنه غير مأهول، على مدفع 105 ملم مع شاحن آلي، على غرار ذلك المستخدم في الدبابة الصينية الجديدة تايب 15.

يتلقى الطاقم في الدبابة معلومات من نظامي تحديد الهدف متعددي القنوات المجهزين بالتلفزيون وكاميرات التصوير الحراري وأجهزة تحديد المدى الليزرية، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".

هناك أيضًا مدفع رشاش يُتحكم فيه عن بُعد عيار 12.7 ملم، تم اختباره سابقًا في الدبابة القتالية الرئيسية للتصدير في تي-4.

ومن المتوقع أن تحل هذه المركبة المدرعة في ألوية الأسلحة المشتركة لجيش التحرير الشعبي محل مركبات دعم النار القديمة المعروفة باسم PTL02.