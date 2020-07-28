طوب في اليد... تدريب قاس لجنود فيتناميين... فيديو

ظهر فيديو على الإنترنت عن تدريب غير عادي لجنود فيتناميين، والذي من شأنه تحسين نتائج التدرب على الرماية.

ونفهم من الفيديو المنشور على YouTube، أنه لتقوية عضلات الذراع. يستخدم المقاتلون لبنة أو كتلة خزفية، والتي يمكن حتى أن تعتقد من بعيد بأنها نوع من الأسلحة بأربعة سبطانات ذات تصميم غير معروف.

بينما تتدرب إحدى المجموعات بالمدافع الرشاشة التقليدية، يحمل الجنود من المجموعة الأخرى حمولة من الطوب في أيديهم الممدودة. وبالتالي، "يمد المقاتلون أيديهم" بحيث لا ترتجف عند إطلاق النار.

الغريب أن أحد الجنود حصل على "قذيفة" تدريب، تم صب الأسمنت عليها في الأعلى، على ما يبدو لزيادة وزنها.