بدقة عالية جدا..."تو-95" تتزود بالوقود في الجو...فيديو

أثناء التزود بالوقود، كانت المسافة بين الطائرات أقل من 30 مترًا.

تدربت أطقم حاملات الصواريخ الاستراتيجية تو-95إم إس على إعادة التزود بالوقود في الجو في الأجواء فوق مقاطعة ساراتوف من طائرة النقل إيل-78. شارك في هذه الرحلات ضباط شباب.

أقلعت الطائرات بعيدة المدى من المطارات المختلفة. تم التدرب على التزود بالوقود خلال النهار على ارتفاع يزيد عن خمسة آلاف متر وبسرعة حوالي 600 كيلومتر في الساعة. أثناء إعادة التزود بالوقود، كانت المسافة بين الطائرات أقل من 30 مترًا.

التزود بالوقود في الجو- أكثر العناصر تعقيدًا في برنامج التدريب على الطيران، وفي الوقت نفسه يسمح بزيادة مدة رحلة الطائرة بشكل كبير وأداء مهام على مسافة كبيرة من مواقع القاعدة.