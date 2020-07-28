صورة جديدة لطائرة أمريكية سرية

تمكن شاهد عيان في الولايات المتحدة من تصوير طائرة RQ-170 Sentinel Stealth Spy Drone السرية، التي وصلت إلى مصنع القوات الجوية الأمريكية الثاني والأربعين في بالمديل بولاية كاليفورنيا.

كان ظهور الطائرة المسيرة في شركة Lockheed Skunk Works مفاجئا، لا بل وصادما. لمدة 13 عامًا منذ أول ظهور لـ RQ-170، لم تكن هناك بيانات حول إنتاج أو اختبار الأجهزة في هذه المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، كانت رحلة وهبوط الطائرات المسيرة في النهار، حسب موقع "درايف".

RQ-170 Sentinel stealth spy drone photographed landing at Plant 42 in Palmdale: https://t.co/f9F4Ia5cMl — The War Zone (@thewarzonewire) July 27, 2020

ووفقا للموقع، تعمل الطائرة في ست مناطق: مطار قندهار في أفغانستان، وقاعدة كوناسان في كوريا الجنوبية، وقاعدة أندرسن في غوام، ومطار تونوباه البروفيني الأرضي، وقاعدة كريش الجوية في نيفادا، وقاعدة فاندنبرغ الجوية في كاليفورنيا. الآن، على ما يبدو، تمت إضافة بالمديل إلى هذه القائمة.

وأكد شاهد عيان، أن ثلاث طائرات استطلاع على الأقل رافقت هبوط الطائرة المسيرة. حلقت RQ-170 Sentinel بشكل مذهل واختفت بسرعة من المدرج في أحد حظائر الطائرات. كل هذا لم يستغرق أكثر من دقيقتين.