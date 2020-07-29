وسائل إعلام: بولندا تخشى وضع طائرة "إف-35" عند الحدود الروسية

قررت بولندا عدم نشر مقاتلات الجيل الخامس F-35 Lightning II في القاعدة في مالبورك، على بعد 80 كيلومترًا من منطقة كالينينغراد وفي مينسك مازوفيتسكي، الواقعة بالقرب من الحدود البيلاروسية.

رفضت بولندا نشر أحدث المقاتلات في شرق البلاد، حيث تخشى السلطات من أن تتمكن روسيا من دراسة خصائص الرادار والأشعة تحت الحمراء. لذلك ، قررت القيادة العسكرية وضع F-35 في غرب البلاد في سفيدوين ، حيث تم كانت في السابق أسراب سو-22.

بحسب موقع "ديفينس 24" فإنه تم التوصل إلى هذه الاستنتاجات على أساس مناقصة نشرت بمشاركة وزارة الدفاع البولندية لبناء وتحديث القاعدة الجوية في سفيدوين. ويعتقد كاتب المقالة أنه في المستقبل، يمكن وضع F-16 Fighting Falcon هناك.

في يناير كانون الثاني، وقعت بولندا عقدًا لشراء 32 مقاتلة من طراز F-35 بقيمة 4.6 مليار دولار. من المتوقع أن تبدأ القوات الجوية للبلاد بتشغيل مقاتلات F-35 في عام 2026 ، وسيتم إنتاج أول طائرة بموجب العقد في عام 2024.

من المقرر أن تحل F-35 محل مقاتلات ميغ-29 وسو-22 السوفيتية الصنع، والتي لا تزال في خدمة القوات الجوية البولندية.