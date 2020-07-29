مقارنة "تي-62" بالدبابات البريطانية تشيفتين وتشالنجر...صور

كان على الدبابات المتوسطة تي-62 السوفيتية الصنع أن تقاتل كثيرًا في السبعينيات والثمانينيات. كانت الخصوم الرئيسية لهذه المركبات القتالية هي الأمريكية M48 و M60 والبريطانية Centurion وChieftain.

حققت "تي-62" أداءً جيدًا بما يكفي في الشرق الأوسط. أعجب المنافسون بشكل خاص بالمدفع الأملس ذو الفتحة 115 ملم والمقذوفات شبه الخارقة للدروع، والتي أصبحت أدوات للتقليد في البلدان الغربية.

تفاصيل مثيرة للاهتمام: في الجيش الإسرائيلي، عندما تم تبني الدبابات العربية التي تم الاستيلاء عليها، تم استبدال المدافع في تي-54 وتي-55 عيار 100 ملم بعيار 105، أما تي-62 تركت كما هي.

ويوجد صراع آخر واسع النطاق، حيث كان على منتجات نيجني تاغيل إثبات قدراتها، الحرب الإيرانية العراقية، التي بدأت في سبتمبر أيلول 1980.

هنا كان العدو الرئيسي والخطير هي الدبابات الثقيلة التي اشترتها طهران في ظل نظام الشاه من بريطانيا العظمى تشيفتين. تميزت التعديلات التي تم إنشاؤها في السبعينيات بنظام تحكم متطور إلى حد ما مع جهاز تحديد المدى بالليزر، والذي يمكن أن يعطي مزايا معينة. ومع ذلك، اتضح في المعارك أن المركبات المدرعة السوفيتية التي أنتجت بشكل ضخم في بداية الستينيات يمكن أن تصمد بنجاح.

كما يظهر في الصورة، فإن تي-62 لديها أسلحة أصغر حجما مدفع عيار 120 ملم من تشيفتين. كما أنها أخف وزنًا: 37 طنًا مقابل 55، على الرغم من أن خصائص الحماية الخاصة بهما متشابهة. الطاقم - 4 أشخاص لكل منهما، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".

كانت الإنجليزية متفوقة في عدد القذائف على متنها: 64 مقابل 40.

كما اتضح، فإن محركات L60 بقوة 750 حصانًا متكيفة بشكل سيئ جدًا للعمليات في الظروف الصحراوية ودرجات الحرارة المرتفعة، لذلك كانت تتعطل في كثير من الأحيان (يستبدل الإيرانيون الآن هذه المحركات بمحركات روسية).

من المعروف أنه عند إنشاء الدبابات الغربية من الجيل الثالث، تم أخذ قدرات المركبات السوفيتية، بما في ذلك تي-62، بعين الاعتبار. وقد أخذ مصممو تشالنجر 1 هذا في الاعتبار. كانت النتيجة وحشًا حقيقيًا يزن 62 طنًا، ومع ذلك، سرعان ما أصبح قديمًا وتم استبداله في التسعينات بتعديل أكثر تقدمًا.