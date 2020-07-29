خصائص الصاروخ الجديد للطائرة الإيرانية المسيرة "كمان 12"... صور

طورت صناعة الدفاع الإيرانية سلسلة كاملة من طائرات الاستطلاع والطائرات المسيرة الهجومية، وكذلك الذخيرة لها.

على سبيل المثال، تم مؤخرًا إنشاء الطائرة المسيرة بوزن 450 كيلوغرامًا Kaman-12 UAV للقوات الجوية، والتي ظهرت لأول مرة في معرض في طهران مخصص للذكرى الأربعين للثورة الإسلامية. يقال أن إنتاجها الضخم قد بدأ الآن.

وفقًا للتقارير، يمكن أن تصل سرعة هذه الطائرة المسيرة إلى إلى 200 كم / ساعة ولها مدى يصل إلى 1000 كم. يمكن أن تحمل ما يصل إلى 100 كغم من الحمل القتالي.

تم تصميم ذخيرة Akhgar عالية الدقة خصيصًا للطائرة المسيرة. يبلغ وزن هذا الصاروخ "جو – أرض" 27 كغ، بينما تصل كتلة الرأس الحربي إلى 7 كغ. الطول 1.7 م ، القطر 13 سم ، سرعة الطيران القصوى 600 كم / ساعة، المدى 30 كم. ويلاحظ أن الانحراف الدائري لا يتجاوز 1 م، حسب موقع geopolitics.news.

في الوقت نفسه، تم تكييف نظام التوجيه الحالي للاستخدام فقط في ظروف النهار، وهو أمر سيئ.

تستخدم إيران بنشاط طائراتها المسيرة الهجومية ضد التنظيمات الإرهابية. على سبيل المثال، غالبًا ما ترصد Shahed-129 في السماء السورية.

كما شاركت Mohajer-6 في هذه النقطة الساخنة، وهي تحرس أيضًا حدود البلاد في المناطق الأكثر خطورة.