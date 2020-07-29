الدفاع التركية: نواصل إنتاج أجزاء "إف-35" بعد استبعادنا من البرنامج

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن تركيا واصلت إنتاج أجزاء مقاتلات الجيل الخامس "F-35" بعد أن أخرجتها الولايات المتحدة من البرنامج.

وقال أكار في مؤتمر استضافته منظمة التراث التركي في واشنطن تم بثه بصفحة وزارة الدفاع التركية على تويتر: "على الرغم من الوباء وأنه تم استبعاد بلدنا بغير عدل من برنامج F-35، فقد استمرت في إنتاج أجزاء مهمة لهذه الطائرات. ووافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن تركيا شريك في البرنامج".

وأضاف الوزير: "أدى استبعاد تركيا من برنامج F-35 إلى مخاطر تتعلق بإنتاج المكونات المهمة للطائرات وجدول الإنتاج والتكلفة. تركيا ليست زبونا فحسب، بل أيضًا شريك في البرنامج. تعتبر سلامة تقنية F-35 مهمة لكل من الولايات المتحدة وتركيا. نحن مستعدون لحل أي مخاوف أمريكية بشأن توافق إس-400 وإف-35 بالمعنى التقني".

وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية سابقًا، أن الولايات المتحدة ستشتري مقاتلات F-35 المخصصة لتركيا بعد إلغاء برنامج التعاون لإنتاجها بسبب شراء أنقرة أنظمة الدفاع الجوي الروسية "إس-400".

بدأت عمليات تسليم أحدث أنظمة الدفاع الجوي الروسية "إس-400"، والتي تسببت في أزمة في علاقات تركيا مع الولايات المتحدة، في منتصف يوليو/ تموز 2019. وطالبت واشنطن بالتخلي عن الصفقة وشراء مجمعات باتريوت الأمريكية في المقابل، مهددة بتأخير أو حتى إلغاء بيع أحدث مقاتلات F-35 إلى تركيا، وكذلك فرض عقوبات وفقًا لـ CAATSA. رفضت أنقرة تقديم تنازلات واستمرت المفاوضات حول دفعة إضافية من "إس-400".