مقاتلات روسية ترافق طائرات رافال في سماء الهند... صور

دخلت 5 مقاتلات "رافال" فرنسية إلى المجال الجوي الهندي، وتم رصدها في سماء الهند برفقة مقاتلات روسية، حيث من المقرر أن تهبط في قاعدة عسكرية هندية لتنضم رسميا إلى قواتها الجوية.

ذكرت ذلك صحيفة "تايمز أوف إنديا"، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى قول مسؤولين هنود إن المقاتلات الفرنسية التي اشترتها الهند دخلت المجال الجوي الهندي.

ونشرت الصفحة الرسمية للقوات الجوية الهندية صورا لمقاتلات "رافال"، قالت إنها في المجال الجوي الهندي، مشيرة إلى أنها تضم 5 مقاتلات ورافقتها مقاتلتان روسيتان طراز "سو - 30 إس" خلال الترحيب بها في المجال الجوي للبلاد.

وفي تقرير سابق، قبل أيام قالت صحيفة "هندوستان تايمز" إن 5 طائرات رافال فرنسية الصنع تستعد لدخول الخدمة في القوات الجوية الهندية، مشيرة إلى أنه من المقرر أن تصل إلى قاعدة أمبالا الجوية بولاية هاريانا الهندية في 29 يوليو/ تموز الجاري.

Welcome home 'Golden Arrows'. Blue skies always.



The Arrow formation (Rafales) was given ceremonial welcome by SU-30s.#IndianAirForce #RafaleInIndia #Rafale pic.twitter.com/RP0wITfTPZ — Indian Air Force (@IAF_MCC) July 29, 2020

ولفتت الصحيفة إلى قول المتحدث باسم القوات الجوية الهندية إن تلك الطائرات ستدخل الخدمة في الموعد المحدد إذا كانت الظروف الجوية تسمح بذلك، مشيرا إلى أن طاقمها تلقى تدريبات متطورة لقيادة الطائرات التي تمتلك أنظمة تسليح متطورة.

وقالت الصحيفة إن الهند تحشد تلك الطائرات لتكون جاهزة للعمل بالقرب من الحدود الصينية في ضوء التوترات بين البلدين.

ولفتت الصحيفة إلى أن فرنسا سرعت عملية تسليم طائرات رافال إلى الهند بناء على طلب نيودلهي، مشيرة إلى أنه تم إرسال أول دفعة، 5 طائرات رغم أنه كان المقرر إرسال 4 طائرات فقط.

ووفقا للاتفاق بين نيودلهي وباريس، فإنه من المقرر أن تحصل الهند على 18 طائرة رافال بحلول عام 2021، بينما ستحصل على باقي الصفقة بحلول مارس/آذار 2022، ليصل إجمالي الطائرات التي تحصل عليها الهند إلى 36 طائرة.