أسطول البحر الأسود يبدأ المناورات العسكرية

أفادت الخدمة الصحفية لأسطول البحر الأسود، اليوم الأربعاء، أن المناورات العسكرية بدأت في أسطول البحر الأسود الروسي، حيث تشارك أكثر من 20 سفينة.

في غضون ذلك، اختتمت مناورات الناتو الكبرى Sea Breeze-2020 يوم الاثنين في شمال غرب البحر الأسود. وشاركت فيها أكثر من 20 سفينة، بالإضافة إلى طائرات ومروحيات وحوالي ألفي عسكري من أوكرانيا والولايات المتحدة وبلغاريا وجورجيا والنرويج ورومانيا وإسبانيا وتركيا.

وقالت الخدمة: "وفقا لخطة التدريب القتالي لقوات الأسطول، خرجت مجموعات سفن أسطول البحر الأسود إلى البحر".

وتشارك في المناورات أكثر من 20 سفينة. ومن بينها الفرقاطة "الأدميرال إيسن"، وسفينة الدوريات "بيتليفي" ، وسفينة الدوريات "دميتري روغاتشيف"، وسفن الصواريخ الصغيرة "أوريخفو- زويوفو و"إنغوشيتيا"، وكذلك سفن الإنزال الكبيرة "تسيزار كونيكوف" و"ساراتوف".

يخطط للتدرب على القتال البحري، والدفاع ضد الطائرات والتخريب، وتدمير الأهداف البحرية والساحلية. أيضا، سيتعين على الطواقم العمل على حماية السفينة عندما تكون متوقفة في طريق غير محمي وإطفاء حريق افتراضي.

كما تشارك في المناورات الطائرات والمروحيات التابعة للطيران البحري والدفاع الجوي في أسطول البحر الأسود.