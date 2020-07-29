"أرميا 2020": عرض ضخم للأسلحة الحديثة

أكبر معرض للأسلحة في العالم

وتنطلق فعاليات معرض "أرميا 2020" (الجيش 2020) المقام في بلدة كوبينكا في ريف العاصمة الروسية موسكو، في 23 أغسطس/آب وتستمر حتى 29 أغسطس.

ويعتبر معرض "أرميا" واحدا من أكبر معارض الأسلحة والمعدات العسكرية. وبدأت روسيا بتنظيمه منذ عام 2015. وتعقد في إطاره ندوات لمناقشة المواضيع المتعلقة بتطوير وتعزيزالتعاون العسكري الدولي.

وقال أوليغ كولاكوفسكي، المسؤول في وزارة الدفاع الروسية، للصحفيين إن معرض "أرميا 2020" سيضم أكثر من 28 ألف قطعة سلاح وآلية عسكرية أنتجتها 1500 شركة. ويقام المعرض على مساحة تزيد على 320 ألف متر مربع.

ويتزامن معرض "أرميا 2020" مع الألعاب العسكرية الدولية 2020 التي تستضيفها روسيا.

لأول مرة

ويحتوي معرض "أرميا 2020" على تقنيات عسكرية لم تُعرض للجمهور من قبل منها السيارة المدرعة الروسية المعروفة باسم "ستريلا" (السهم).

وتتسع هذه السيارة لـ8 جنود، وتحميهم من الأعيرة النارية، وتستطيع مقاومة الألغام التي يمكن أن تعادل قوتها التدميرية 2 كيلوغرام من مادة التروتيل. ويمكن أن تبلغ سرعتها 155 كيلومترا في الساعة.

وتعتبر سيارة "ستريلا" مدرعة خفيفة حيث يبلغ وزنها 4.7 طن. ولذلك يمكن نقلها بسهولة في مروحية "مي-8"، وهي المروحية التي خصصت لنقل الآليات العسكرية.

وستعرض الشركة الصناعية العسكرية الروسية التي أنتجت سيارة "ستريلا" آليات عسكرية أخرى أيضا منها مدرعة "بي تي إر-82أ تي"التي تظهر للمرة الأولى في معرض "أرميا 2020".

وزودت مدرعة "بي تي إر-82أ تي"، وهي أحدث نسخة من ناقلة الجنود المدرعة "بي تي إر-82"، بالمزيد من الدروع وتقنية التنشين الجديدة التي تحتوي على جهاز الرؤية الليلية.

ومن أحدث منتجات الشركة الصناعية العسكرية برج الأسلحة الجديد للآليات العسكرية المدرعة الذي يحتوي على أسلحة قادرة على تدمير مدرعات العدو والطائرات التي تطير على ارتفاع منخفض. وقال مدير عام الشركة، ألكسندر كراسوفيتسكي، للصحفيين إن ثمن بدعتهم الجديدة أرخص مرتين أو ثلاث مرات من ثمن نظيراتها من صنع روسي وأجنبي.

ومن الأسلحة التي تُعرض للجمهور لأول مرة خلال معرض "أرميا 2020"، بندقية القنص الجديدة التي أطلق صنّاعها في شركة "لوباييف" عليها اسم "دوميناتور". وقال مدير عام الشركة، فلاديسلاف لوباييف" لـ"سبوتنيك" إن بندقية "دوميناتور" مزودة بتقنية فريدة لتقليل عوامل كشف وجودها، وأبرزها الضوء الذي يظهر حين تطلق البندقية النار، وحرارة الماسورة. ويبلغ مداها 1600 متر.