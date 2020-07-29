الدفاع الأمريكية: سيتم نشر وحدات عسكرية على الحدود الروسية لضمان سلامة الحلفاء

صرح وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، بأن بلاده ستقوم بسحب 11,9 ألف جندي أمريكي من ألمانيا، سيعود منهم 6,4 ألف جندي إلى الولايات المتحدة.

وقال إسبر في مؤتمر صحفي "إن الخطة الحالية للقيادة الأوروبية هي نقل حوالي 11.9 ألف جندي من ألمانيا، وخفض (العدد هناك) من نحو 36 ألفا إلى 24 ألفا".

ووفقا له، سيتم نشر حوالي 5500 من أصل 11900 جندي في دول "الناتو"، وسيعود 6400 إلى الولايات المتحدة وسيتم نشرهم في أوروبا على أساس التناوب.

وقال إسبر إن 4500 من القوات المدرعة ستعود إلى الولايات المتحدة، بينما سيستمر نشر الوحدات الأخرى على أساس التناوب "في الشرق وفي منطقة البحر الأسود" لتعزيز احتواء روسيا وضمان سلامة الحلفاء في الجناح الجنوب الشرقي.

وأضاف الوزير أنه في المستقبل، قد تنقل الولايات المتحدة قوات إضافية إلى بولندا ودول البلطيق.

وقال "قد تكون هناك فرص إضافية لنشر قوات في بولندا ودول البلطيق."