لحظة هبوط مقاتلات رافال الفرنسية في قاعدة جوية هندية... فيديو وصور

نشرت وزارة الدفاع الهندية صورا ومقطع فيديو يرصد لحظة وصول الدفعة الأولى من مقاتلات الـ"رافال" الفرنسية إلى قاعدة قاعدة أمبالا الجوية، الواقعة في ولاية هاريانا الهندية.

وقالت الوزارة إن الدفعة الأولى من طائرات الـ"رافال" وعددها 5 طائرات هبطت في القاعدة الجوية بعدما قطعت نحو 2700 كلم تمثل المسافة بين قاعدة الظفرة الجوية في الإمارات وقاعدة أمبالا الهندية، مشيرة إلى أن تلك الطائرات قطعت المسافة بين فرنسا والهند على مرحلتين.

The Chief of the Air Staff Air Chief Marshal RKS Bhadauria & AOC-in-C WAC Air Marshal B Suresh welcomed the first five IAF Rafales which arrived at AF Stn Ambala today.#IndianAirForce#RafaleInIndia#Rafales pic.twitter.com/xNK97fwynf — Indian Air Force (@IAF_MCC) July 29, 2020

ودخلت المقاتلات الخمس إلى المجال الجوي الهندي، وتم رصدها في سماء الهند رفقة مقاتلات روسية من طراز "سو 30"، بينما علقت الحكومة الهندية على وصولها بعبارة "الطيور تهبط على الأرض".

‘Birds have landed,’ says India as French-made Rafale jets arrive amid China tensions https://t.co/syG22MM52Z pic.twitter.com/GLgZuVObx0 — FRANCE 24 English (@France24_en) July 29, 2020

وفي تقرير سابق، قبل أيام قالت صحيفة "هندوستان تايمز" إن 5 طائرات رافال فرنسية الصنع تستعد لدخول الخدمة في القوات الجوية الهندية، مشيرة إلى أن طاقمها تلقى تدريبات متطورة لقيادة الطائرات التي تمتلك أنظمة تسليح متطورة.

وقالت الصحيفة إن الهند تحشد تلك الطائرات لتكون جاهزة للعمل بالقرب من الحدود الصينية في ضوء التوترات بين البلدين.

The Touchdown of Rafale at Ambala. pic.twitter.com/e3OFQa1bZY — Rajnath Singh (@rajnathsingh) July 29, 2020

ولفتت الصحيفة إلى أن فرنسا سرعت عملية توصيل طائرات الرافال إلى الهند بناء على طلب نيودلهي، مشيرة إلى أنه تم إرسال أول دفع 5 طائرات رغم أنه كان المقرر إرسال 4 طائرات فقط.

© Sputnik . Grigoriy Sisoev معرض "ماكس 2011" للطيران

ووفقا للاتفاق بين نيودلهي وباريس، فإن من المقرر أن تحصل الهند على 18 طائرة رافال بحلول عام 2021، بينما ستحصل على باقي الصفقة بحلول مايو/ آذار 2022، ليصل إجمالي الطائرات التي تحصل عليها الهند إلى 36 طائرة.