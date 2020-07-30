العين بالعين والسن بالسن... مقاتلة "ميغ" تسقط إحدى "قلاع" سلاح الجو الأمريكي

وسقطت طائرة RB-50G في مياه البحر بعدما هاجمتها مقاتلة روسية من طراز "ميغ-17".

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ويرى خبراء كثيرون أن مقاتلة "ميغ" عملت بالقاعدة القائلة بمبدأ السن بالسن والعين بالعين بعد هجوم الطيران الحربي الأمريكي على طائرة عسكرية روسية. وتعرضت طائرة "إيل-12"، وهي طائرة النقل، إلى هجوم شنته 4 مقاتلات أمريكية أثناء رحلتها من بورت أرتور (الصين) إلى مدينة فلاديفوستوك الروسية. وقيل في إحدى الروايات التي أوردتها مجلة "التاريخ الحديث" إن الأمريكيين هاجموا هذه الطائرة ظانين أنها تقل ممثلين للقيادة العسكرية السوفيتية. وذهب 21 شخصا معظمهم أطباء عسكريون ضحية هجوم المقاتلات الأمريكية.

إسقاط الطائرة الأمريكية

وبعد يومين سقطت طائرة عسكرية أمريكية من طراز RB-50G في مياه بحر اليابان قرب جزيرة أسكولد. ووفق قائد القوات البحرية السوفيتية الأميرال نيكولاي كوزنيتسوف، فإن الطائرة الأمريكية دخلت منطقة المياه الإقليمية السوفيتية. وانطلقت نحوها مقاتلتان اعتراضيتان من طراز "ميغ-17". واضطرت إحداهما إلى إطلاق النار ردا على النيران التي أطلقتها الطائرة الأمريكية، فسقطت الطائرة الأمريكية في مياه البحر.

وذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن الطائرة الأمريكية قادها طاقم متكون من 17 شخصا. ونجا واحد منهم.

وأشارت إلى أن خبراء كثيرين يعتبرون حادث إسقاط الطائرة الأمريكية في 29 يوليو 1953 حادث ثأر بعد إسقاط الطائرة السوفيتية في 27 يوليو.