أول سفينة روسية كاسحة ألغام تتوجه إلى الشرق الأقصى

أفاد القائد العام للبحرية الروسية، نيكولاي يفمينوف، اليوم الخميس، بأن روسيا تباشر في تزويد أسطول المحيط الهادئ بسفن كاسحات ألغام (مشروع 12700 ألكسندريت)، وأول سفينة من هذا النوع هي "ياكوف باليايف"، قد غادرت سان بطرسبورغ متجهة نحو الشرق الأقصى.

موسكو - سبوتنيك. ونقلت إدارة الإعلام والمواصلات العامة التابعة لوزارة الدفاع الروسية عن القائد العام للبحرية الروسية قوله "القيادة العامة للقوات البحرية الروسية باشرت بتزويد قوات أسطول المحيط الهادئ بأحدث سفن الحماية من الألغام (مشروع 12700)".

Тральщик «Яков Баляев» начал переход из Санкт-Петербурга на Тихоокеанский флот:https://t.co/bTo2OtzNht



© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» pic.twitter.com/RHhJep8YRG — zvezdanews (@zvezdanews) July 30, 2020

وسبق أن تم تصميم سفن الحماية من الألغام (مشروع 12700) من قبل مكتب "ألماز" المركزي للتصميم البحري. وتخصص هذه السفن للبحث عن الألغام والقضاء عليها في مياه أحواض القواعد البحرية على مسافة آمنة لكاسحة الألغام. تبلغ الإزاحة المائية للسفينة 890 طنًا، وطولها - 61 مترًا، وعرضها - 10 أمتار، السرعة أثناء الإزاحة الكاملة - 16.5 عقدة (نحو 31 كم/ ساعة) وعدد أفراد الطاقم - 44 شخصًا.