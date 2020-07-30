أول سفينة روسية كاسحة ألغام تتوجه إلى الشرق الأقصى

موسكو - سبوتنيك. ونقلت إدارة الإعلام والمواصلات العامة التابعة لوزارة الدفاع الروسية عن القائد العام للبحرية الروسية قوله "القيادة العامة للقوات البحرية الروسية باشرت بتزويد قوات أسطول المحيط الهادئ بأحدث سفن الحماية من الألغام (مشروع 12700)".
Тральщик «Яков Баляев» начал переход из Санкт-Петербурга на Тихоокеанский флот:https://t.co/bTo2OtzNht— zvezdanews (@zvezdanews) July 30, 2020
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» pic.twitter.com/RHhJep8YRG
وسبق أن تم تصميم سفن الحماية من الألغام (مشروع 12700) من قبل مكتب "ألماز" المركزي للتصميم البحري. وتخصص هذه السفن للبحث عن الألغام والقضاء عليها في مياه أحواض القواعد البحرية على مسافة آمنة لكاسحة الألغام. تبلغ الإزاحة المائية للسفينة 890 طنًا، وطولها - 61 مترًا، وعرضها - 10 أمتار، السرعة أثناء الإزاحة الكاملة - 16.5 عقدة (نحو 31 كم/ ساعة) وعدد أفراد الطاقم - 44 شخصًا.
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