دبابة تدمر دبابة... اختراع روسي جديد خارق للدروع

تعتبر القذيفة الخارقة للدروع أخطر سلاح مضاد للمدرعات. ولا تحتوي هذه القذيفة على المتفجرات، وتصيب أهدافها بالقوة الصادمة وكأنها مسمار ضخم مصنوع من مادة تفوق صلابةً فولاذ الدرع مثل الموليبدينوم أو اليورانيوم الناضب.

ويصدم هذا "المسمار" المنطلق من المدفع درع الهدف بقوة هائلة ويخترقه. وعندما يخترق "المسمار" درع الدبابة فإنه يتسبب في تعطل مدفعها أو محركها، أي أن الدبابة المعادية تتعطل.

ومن أهم مزايا هذا النوع من القذائف أنه لا يتأثر بأي نظام يحمي الدبابة من مقذوفات العدو، فهو لا يستطيع دفع "المسمار" عن الدبابة، وإن كان بإمكانه تغيير مسار "المسمار" إلى حد ما. ولهذا تحتوي ترسانة أية دبابة على القذائف الخارقة للدروع.

ولأن قلب هذه القذيفة فائق الصلابة وأصغر من قناة الماسورة فإن "المسمار الصادم" يوضع داخل ما يشبه الحلقة أو الوردة الكبيرة.

واخترع مهندسو معهد أبحاث هندسة الماكينات الدقيقة غلافا جديدا لقلب القذيفة الخارقة للدروع يتيح زيادة طوله (قلب القذيفة) ويعزز قدرته على اختراق الدروع.

وقال مصدر إعلامي في المعهد لـ"سبوتنيك" إنه يمكن الاستفادة من الاختراع لزيادة قوة ذخائر الأسلحة النارية الخفيفة أيضا.