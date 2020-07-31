روسيا تختبر سلاح "يوم القيامة"

تعتزم وزارة الدفاع الروسية بدء الاختبارات على أحدث الأسلحة الاستراتيجية، ويدور الحديث عن الغواصة النووية "بيلغورود"، والتي تحمل غواصة "بوسيدون" المسيرة (المعروفة بسلاح "يوم القيامة") والتي تحمل رأسا نوويا.

وأوضح الخبراء أن غواصة "بوسيدون" ستكون عبارة عن غواصة نووية صغيرة مسيرة عن بعد، وتشبه إلى حد كبير الطوربيد.

ووفقا للخبراء، فإن وزن الغواصة سيصل إلى 10 طن، حيث سيتم نقلها عبر غواصة "بيلغورود" التي يتم اختبارها، بالإضافة إلى غواصة "خاباروفسك" والتي هي قيد الإنشاء الآن.

وفي هذا السياق ذكر مصدر في الصناعة الحربية الروسية، أن غواصة "خاباروفسك" الخاصة التي يتم بناؤها حاليا في مصنع "سيفماش" بشمال روسيا ستحمل الغواصات المسيرة كما ستحملها أيضا غواصات خاصة ونووية أخرى من مشروع "949 آ"، تمتلكها البحرية الروسية، وذلك بعد إدخال تعديلات فيها.

ومن المقرر القيام بأول عملية اختبار غواصة "بوسيدون" المسيرة في الخريف القادم.

يذكر أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كان قد ذكر في رسالته الموجهة إلى الجمعية الفدرالية الروسية، في آذار/ مارس الماضي، عن الغواصة النووية المسيرة، التي يمكن أن تسير بسرعة هائلة على عمق كبير، والتي أطلقت عليها فيما بعد تسمية "بوسيدون"، إلى جانب صاروخ "أفانغارد" المزود برأس قتالي فرط صوتي، وصاروخ "سارمات" الواعد العابر للقارات وصاروخ "كينجال" فرط الصوتي.