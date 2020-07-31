مجلة أمريكية: روسيا تستطيع تدمير سلاح الجو البريطاني بضربتين

وجد مراسل مجلة "فوربس"، ديفيد أكس، في تقرير وزارة الدفاع البريطانية، إرشادات عملية حول تحييد سلاح الجو البريطاني.

وفقا للمعهد الملكي المشترك لأبحاث الدفاع، فإن القوات المسلحة البريطانية لديها ثمانية أسراب مقاتلة. من بينها سرب مؤلف من مقاتلات "إف-35بي" والباقي عبارة عن مقاتلات من طراز "تايفون".

ووفقا لديفيد أكس، فإن المشكلة الأساسية تكمن في أن جميع المقاتلات من طراز "تايفون" تقع في قاعدتين جويتين وهما كونينجسبي ولوسيماوث، حيث لا توجد أنظمة دفاع جوي أرضية، لذا فإن القواعد أهداف سهلة للمنافسين الذين يمتلكون صواريخ بعيدة المدى في ترسانتهم العسكرية.

وفي المقابل، تمتلك روسيا صواريخ باليستية ومجنحة قادرة على ضرب الأهداف على مسافات طويلة.

وسلط الكاتب الضوء، بشكل خاص، على صواريخ "كاليبر" التي لا تستطيع الرادارات كشفها، بالإضافة إلى صواريخ "أفانغارد" فرط الصوتية.

ووفقا له، فإنه يمكن لبريطانيا استخدام صواريخ من طراز "إس أم-3"، لكنها لن توفر حماية كافية ولن تكون قادرة على تحييد الصواريخ الروسية، التي تتميز بسرعة عالية جدًا.

بالإضافة إلى ذلك، ليس لدى المملكة المتحدة أنظمة مضادة للصواريخ محلية الصنع. لذلك، في حال مهاجمة العدو لها قبل طلب المساعدة من الحلفاء، فإن الهجمة يمكن أن تكون قاتلة لها.