إطلاق النار من رشاش "آ كا سي" دون توقف...فيديو

قام المتخصصون في مجمع "كلاشنيكوف" باختبار مدفع رشاش AKS-74U بإطلاق نار متواصل. تعطلت العينة المستخدمة لإطلاق النار بعد وضع المخزن العاشر.

بالإضافة إلى ذلك، كانت المهمة هي تقييم مدى تغير دقة الإطلاق مع الزيادة في إطلاق النار. تم استخدام سيارة "جيغولي" القديمة كهدف.

تم استخدام رصاصات "تسينك" (1080 قطعة في صندوق معدني خاص). بعد إطلاق ثلاثة مخازن، بدأ يخرج الدخان من المدفع الرشاش، وبعد الرصاصة 292 ، انفجرت الفرامل.

في الوقت نفسه، ثنيت السبطانة وحجرة الغاز، ولم تؤد محاولات إعادة لوي السبطانة باليد إلى أي شيء جيد - أصبح السلاح غير قابل للاستخدام.