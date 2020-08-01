الدفاع الروسية تناقش شراء مجموعة كبيرة من المروحيات للقوات خاصة

تبدي وزارة الدفاع الروسية اهتمامًا بشراء مجموعة كبيرة من المروحيات الهجومية "مي-8أ إم تي إش-في إن" لقوات العمليات الخاصة. في يوليو/ تموز من هذا العام، بدأت اختبارات رحلاتها.

وقال أندريه بوغينسكي، المدير العام لشركة "مروحيات روسيا" القابضة، لوكالات روسية إنه يتم مناقشة التفاصيل مع الوزارة. وتم توقيع عقد توريد عشرة طائرات مي-8أ إم تي إس-في إن للقوات الخاصة في المنتدى الفني العسكري الدولي "آرميا- 2019".

سيكون للمروحيات خيارات وقدرات متقدمة، بما في ذلك معدات إضافية. الطائرة لديها وسائل محسنة للتدمير والكشف والتعرف على الهدف.

وأضاف بوغينسكي، أن المرحلة الأولى من اختبارات الطيران التي بدأت في يوليو، يجب أن تكتمل في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.

تم تصميم "مي-8أ إم تي إس-في إن" للهبوط ودعم قوة الإنزال والقيام بعمليات خاصة. الطائرة مجهزة بأسلحة حديثة وحماية معززة. سيكون مجمع الدفاع "إل إس3-8في إن" قادرًا على التعرف على إطلاق الصواريخ على المروحية، والتشويش على رؤوس التوجيه الخاصة بها وإلقاء أهداف حرارية زائفة.