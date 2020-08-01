الصورة الأولى لمقاتلة "سو-57" من مجمع الإنتاج الضخم

تم نشر الصورة الأولى للمقاتلة من الجيل الخامس "سو-57" من الإنتاج الضخم في عدد يونيو/حزيران من صحيفة "كريليا سوفيتوف"، التي نشرها مصنع الطائرات في كومسومولسك أون أمور، حيث يتم تجميع الطائرة.

المقالة حول تصحيح خط التجميع التسلسلي للمقاتلة. لهذا ، حدث المتجر رقم 45 وحتى أعاد بناء المقاتلة قليلاً. لتطهير مناطق معدات التجميع، تم تفكيك الضاغط، ومن المخطط إجراء تغييرات في الغرف الإدارية وغرف المرافق.

Сборка серийного истребителя Су-57. Фото: газета "Крылья Советов" (КнААЗ) pic.twitter.com/zVMLeKrlcG — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) July 31, 2020

وقال فيكتور باسار، نائب رئيس ورشة العمل لإعداد الإنتاج: "الطائرة الجديدة معقدة. التكسية مركبة وأحدث التقنيات وأعلى متطلبات الجودة. لكن لدينا موظفين مؤهلين تأهيلاً عالياً في ورشة العمل الخاصة بنا، وجميعهم تقريبًا لديهم مهارات عالية، وفريق قوي من الحرفيين في أكثر الأعمار نشاطًا. إن ورشة العمل صغيرة - كل شيء تحت النظر، ولن يكون من الممكن العمل بشكل سيء".

تساعد الخبرة المكتسبة أثناء تصحيح خط إنتاج سو-35 أيضًا مصنعي الطائرات.

يذكر أنه في عام 2019، وقعت وزارة الدفاع عقدًا لبناء 76 مقاتلة من طراز سو-57 حتى عام 2028. ومن المقرر تسليح ثلاثة أفواج من قوات الفضاء الروسية بها.