اتهام روسيا والصين ببدء "حرب النجوم"

يزعم مقال نُشر في 31 يوليو/تموز، أن أحد الأقمار الصناعية الروسية، يقوم بمهمة سرية في الفضاء، أطلق صاروخًا باتجاه الغلاف الجوي للأرض.

يؤكد المؤلف أن روسيا والصين تعتزمان تحويل الفضاء القريب من الأرض إلى منطقة "حرب النجوم".

وأضاف المؤلف أن الولايات المتحدة تراقب القمر الصناعي الروسي "كوسموس 2543" منذ فترة طويلة. وأكدت أن الجهاز اقترب لمسافة خطيرة إلى القمر الصناعي العسكري الأمريكي.

في 24 يوليو، قال السكرتير الصحفي الرئاسي الروسي دميتري بيسكوف، إن البلاد ملتزمة بموقف نزع السلاح الكامل للفضاء.

في 23 يوليو، اتهمت القيادة الفضائية للقوات الجوية الأمريكية روسيا بإجراء اختبارات للأسلحة المضادة للأقمار الصناعية في الفضاء، وقالت إن لديها الأدلة اللازمة.