أحدث مدفعية ذاتية الحركة "لوتوس" تبدأ الاختبارات

أعلن مصدر في المجمع الصناعي العسكري الروسي لوكالة "سبوتنيك" اليوم السبت أن المدفعية الواعدة ذاتية الحركة عيار 120 مم "لوتوس"، تم تطويرها لصالح القوات المظليةا الروسية، بدأت اختبارات القبول.

لأول مرة، عرض معهد البحوث المركزي للهندسة الدقيقة كليموفسك "لوتوس" في عام 2019. وفقا للمصمم الرئيسي للمدفعية ذاتية الحركة، فينيامين ستشاسليفتسيف، ضاعفت "لوتوس" ذخيرتها مقارنة بالجيل السابق "نونا" وقد تم عرض، اليوم السبت، المدفعية في إطار مهرجان رياضي عسكري مخصص ليوم قوات الإنزال الجوي.

وأشار المصدر إلى أن أحدث مدفعية ذاتية الحركة عيار 120 ملم اجتازت اختبارات العرض والآن بدأت اختبارات القبول.

ولفت المصدر الانتباه إلى أنه من بين نقاط اختبار القبول البالغ عددها 57 نقطة، بقي على "لوتوس" اجتياز سبع نقاط فقط، بما في ذلك فحص التسديد وأنظمة الملاحة والوزن لتحديد الوزن القتالي، مشيرا إلى أن المدفعية قطعت 80 كم في الاختبارات الماضية.