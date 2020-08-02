إسرائيل تحدث "ميغ-29" الأوكرانية

تشارك شركة Elbit Systems الإسرائيلية في تحديث الجيل الرابع من مقاتلات "ميغ-29" الأوكرانية، حسب موقع "ديفينس إكسبرس". وأكدت وزارة الدفاع الأوكرانية البيانات المتعلقة بخطط إسرائيل.

ووفقًا للموقع، ستؤدي التحسينات على الطائرة إلى رفع القدرات القتالية لـ"ميغ-29" إلى مستوى جديد. سيتم تجهيز المقاتلة بنظام جديد للتحكم في الأسلحة، بالإضافة إلى رادار محدث على متن الطائرة.

قبل شهرين، قامت الطائرة ميغ-29إم أو2 المطورة التابعة للقوات الجوية الأوكرانية بعملية تدريبية بإطلاق الصواريخ الموجهة خي-29 على أهداف أرضية في حقل التدريب في بوفور في مقاطعة فولين.

قبل عامين، خططت السلطات الأوكرانية لتحويل هذا المقاتلة إلى طائرة هجومية، وزودتها بالأسلحة الموجهة وأسلحة الطائرات غير الموجهة، لكن الجانب الروسي حذرها من مثل هذه المحاولات. ولاحظت شركة بناء الطائرات ميغ بعد ذلك أنه لا فائدة من صنع طائرة هجوم متوسطة من مقاتلة جيدة.

يذكر أن ميغ- 29 هي طائرة مقاتلة متعددة الأغراض من الجيل الرابع دخلت الخدمة لأول مرة في الاتحاد السوفيتي في عام 1983.