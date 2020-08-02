قوات الإنزال الروسية تحصل على أنظمة مظلات جديدة

وأوضح مذيع البرنامج، أليكسي إيغوروف، ما هي أنظمة المظلات الحديثة التي تحل محل النماذج القديمة، وتحدث كوزين، عن التفاصيل حول أحد هذه المنتجات الجديدة، نظام "دالنوليوت".

وقال كوزين: "أحد هذه الابتكارات، التي اجتازت الاختبارات الحكومية قبل يومين فقط، هو نظام المظلة للأغراض الخاصة مع القدرة الاستيعابية المتزايدة. وهو مصمم لأداء قفزات بالمظلات من ارتفاع يزيد عن 4000 متر. لا أستطيع أن اتحدث عن الحد الأقصى، إنها معلومات سرية. إن خصائص جناح هذا النظام تجعل من الممكن قطع المسافات مع الرياح عند ارتفاع أقصى يصل إلى 60 كيلومترًا".

يتم إنتاج نظام المظلة "دالنوليوت" في مصنع إيفانوفا للمظلات، وهو جزء شركة "تيختوديناميكا". كما ورد في بيان سابق لوزارة الدفاع الروسية، تختلف أنظمة المظلات الجديدة عن الأنظمة الموجودة في سهولة الاستخدام وسرعة أكبر في التطبيق للاستخدام اللاحق، والقدرة على المناورة في الجو والسلامة أثناء الهبوط.