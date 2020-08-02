هدية للذكرى الـ90 لتأسيس قوات الإنزال الجوي الروسية... أنظمة مظلات تحل محل "دي-10"

تحدث نائب مدير مركز التصميم لبناء المظلات "تيخنوديناميكا"، أليكسي كوزين في برنامج "الاستخدام العسكري" على قناة "زفيزدا" الروسية عن أنظمة المظلات التي ستصبح الأكثر انتشارا في صفوف القوات المحمولة جوا.

بمناسبة الذكرى التسعين لقوات الإنزال الجوي الروسية، تم عرض نظام المظلة "كاديت-100" الجديد لأول مرة في البرنامج. أخبر كوزين أي أنظمة إنزال ستحل "كاديت-100" محلها واختلافاتها عن المظلات الأخرى.

وقال كوزين: "سيحل هذا النظام محل الأنظمة دي-10 ودي6 من السلسلة 4. اسمها "كاديت-100". القدرة الاستيعابية لنظام المظلة هذا تبلغ 160 كيلوغرام، مقابل 150 كيلوغرامًا ل دي-10".

"كاديت-100" هو نظام مظلة، على عكس المظلات القديمة، فإن النظام الجديد سيكون له نظام تحكم كامل في الطيران. ستسمح القدرة الاستيعابية المتزايدة مع انخفاض وزن المظلة نفسها للمظليين بأخذ أسلحة إضافية معهم. في المستقبل، ستصبح "كاديت-100" الأكثر شعبية في صفوف القوات المحمولة جوا.