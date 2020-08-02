لدعم أسطول دبابات أبرامز... صفقة عسكرية ضخمة للكويت

وافقت وكالة التعاون الأمني الدفاعي (دي إس سي إيه) التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية، على صفقة ذخائر بأعيرة مختلفة لدولة الكويت.

ذكر ذلك الموقع الرسمي للوكالة، مشيرا إلى أن قيمة الصفقة تتجاوز 59 مليون دولار أمريكي،

وقالت صحيفة "السياسة" الكويتية إن الصفقة تشمل بيع 600 ألف خرطوشة وحاويات وذخائر ومعدات دعم واختبار وخدمات دعم فني ولوجستي، مشيرا إلى أنها تشمل أيضا عناصر ذات صلة بالدعم اللوجيستي.

وأوضحت وكالة التعاون الدفاعي أن الصفقة المقترحة تهدف إلى دعم قدرات الجيش الكويتي لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية عن طريق دعم قدرات دبابات القتال الرئيسية "إم 1 إي 2" أبرامز، ودعم تطوير أسطول الدبابات الكويتي بصورة عامة.

ولفتت إلى أن ذخائر التدريب الخاصة بتلك الدبابات ستساهم في دعم كفاءة التدريب القتالي للدبابات الكويتية لدعم قدرتها على حماية حدود الكويت ومنشآتها الرئيسية، إضافة إلى مساهمة ذلك في تحقيق التوازن العسكري في المنطقة.

© AP Photo / The U.S. Army ام 1 أبرامز

وذكرت صحيفة "السياسة" الكويتية أن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت في أواخر مايو الماضي على صفقة لدعم صواريخ باتريوت للكويت تصل قيمتها إلى 425 مليون دولار.