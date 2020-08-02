الدرونز المختلطة... سلاح جديد لجيش كوريا الجنوبية

تستعد كوريا الجنوبية لتجهيز قواتها الجوية بطائرات مسيرة "درونز" تعمل بنظام توليد طاقة مختلط يجمع بين محركات الاحتراق الداخلي والمحركات الكهربائية، التي تزيد مدى وأمان الطائرة خلال تنفيذ مهامها.

© AFP 2020 / JONATHAN NACKSTRAND مجلة تحذر: "درونز" العسكرية قد تصبح أسلحة دمار شامل "جانز" الأمريكي، الذي أوضح أن الحكومة الكورية الجنوبية تعاقدت على صفقة تشمل عدد غير معروف من تلك الطائرات التي يجري اختبارها للعمل في الجيش الكوري الجنوبي.

وتتميز تلك الطائرات ذات المرواوح المتعددة بقدرتها على الإقلاع العمودي، حيث تسعى الدولة للاستفادة من مرونة تلك الطائرات وقدرتها على المناورة.

ويتم إنتاجها بواسطة شركة الطيران الكورية الوطنية "كال" وتحمل اسم "الدرونز المختلطة" التي يتم تطويرها محليا منذ عام 2016، وتستخدم نظام دفع مختلط.

ويعتمد نظام الدفع المستخدمة في تلك الـ"درونز" على محرك احتراق داخلي يعمل بالوقود لتوليد الطاقة اللازمة لتشغيل محركات كهربائية، وهو قادر على زيادة زمن بقاء الطائرة المسيرة في الجو لمدة ساعتين مقارنة بالطائرات الأخرى التي تعمل بمحرك كهربائي فقط.

وتستخدم الطائرة بطارية إضافية لتكون مصدر طاقة بديل للمحركات الكهربائية في حال تعرض محركها الداخلي لأي خلل وهو ما يزيد من فرص تأمينها من التعرض لأي حادث.

ولفت الموقع إلى أن الطائرة يمكنها التحليق على ارتفاعات تصل إلى 500 متر بسرعة قصوى تصل إلى 72 كلم/ الساعة، ويمكنها العمل في درجات حرارة تتراوح بين 20 إلى 45 سيلزيوس.

ويمكن تجهيز الطائرة بوسائل تصوير إلكترونية وتصوير بالأشعة تحت الحمراء تمكنها من التقاط صور عالية الجودة.