محلية الصنع... الجيش الباكستاني يتسلم دبابات "الخالد"

تسلم الجيش الباكستاني أول دفعة من دبابات "الخالد" محلية الصنع، التي دخلت الخدمة رسميا، لتكون دبابة القتال الرئيسية في الجيش الباكستاني.

© AP Photo / Prabhjot Gill, file مقارنة بين الجيشين الهندي والباكستاني (صور) "جانز" الأمريكي، الذي أوضح أن الجيش الباكستاني تسلم أول دفعة من دبابات الخالد المطورة محليا.

وقال الموقع إنه تم استعراض قدرات الدبابات الباكستانية الجديدة التي تمتلك أنظمة إطلاق نار متطورة وتتميز بقدرة كبيرة على المناورة.

ومن المقرر أن يتم تكليف تشكيل تلك الدبابات الجديدة بأهم العمليات القتالية في وقت الحرب.

وتنتج باكستان تلك الدبابة ضمن مشروع مشترك بينها وبين الصين وأوكرانيا، ومن المقرر أن تحل محل نحو 300 دبابة من الدبابات الموجودة في الخدمة في الوقت الحالي.

يذكر أن أول وحدة من تلك الدبابة تم إنتاجها عام 2001 لتصبح بعد تطويرها بصورة شاملة قادرة على مواجهة أسطول الهند من الدبابات المتطورة في حال اندلاع أي مواجهة عسكرية بينهما.