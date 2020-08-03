الولايات المتحدة ترسل طائرة لنقل القبة الحديدية الإسرائيلية إلى واشنطن

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أنها تنتظر وصول طائرة شحن من طراز "أنتونوف" إلى مطار بن غوريون لتسليمها بطاريتين من القبة الحديدية التي اشترتها الولايات المتحدة.

وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه "إن طائرة من نوع أنتونوف ستهبط مساء اليوم الاثنين في مطار بن غوريون لتحميل بطاريتين من القبة الحديدية الإسرائيلية لنقلها إلى الولايات المتحدة بعد أن تم شراؤها".

وأضاف البيان: "الطائرة أنتونوف تحمل على متنها شاحنات أمريكية من طراز أوشكوش لنقل أنظمة القبة الحديدية الإسرائيلية إلى القوات الدفاعية الأمريكية".

وخلصت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيانها أن نظام القبة الحديدية الذي طورته سيستخدم لحماية القوات الأمريكية من مجموعة واسعة من التهديدات الباليستية والجوية.