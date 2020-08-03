"أرميا 2020" يعرض كيفية صد هجوم طائرات "درون"

تتضمن فعاليات معرض "أرميا 2020" المقبل في روسيا برنامجا عمليا لكيفية مواجهة وإسقاط الطائرات المسيرة "درون".

وفي تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك" قال المسؤول في وزارة الدفاع الروسية، أوليغ كولاكوفسكي إن زوار معرض "أرميا 2020" سيشاهدون عرضا عمليا لمواجهة طائرات درون في ميدان رماية أشولوك في مقاطعة أستراخان.

ونوه المسؤول إلى أن منظمي معرض "أرميا" لم يستخدموا ميدان رماية أشولوك من قبل. وتقرر استخدامه خلال معرض "أرميا 2020" لتقديم برنامج متميز لمواجهة الطائرات المسيرة (طائرات بدون طيار).

وقد أبدعت روسيا جملة أنظمة لصد هجوم طائرات درون منها نظام "سيلوك" وهو نظام التشويش الإلكتروني الذي خصص لاكتشاف طائرات العدو بدون طيار وإبطال مفعولها من دون تدميرها.

ويقوم نظام "سيلوك" بتعطيل التحكم في طائرات درون واتصالاتها وهو ما يجعلها غير صالحة للاستخدام. ومن المعروف أن نظام "سيلوك" يستطيع تعطيل أجهزة طائرة درون على بعد يزيد على 4000 متر بشكل أوتوماتيكي.

وأطلق على نظام مماثل آخر اسم "روبيج أفتوماتيكا"، وبإمكانه اكتشاف طائرات "درون" المهاجمة وإبطال مفعولها من دون مشاركة الإنسان. ويمكن وضعه على الأرض وعلى السطح العلوي للبنايات.

ويعتبر معرض "أرميا" واحدا من أكبر معارض الأسلحة، وتنظمه وزارة الدفاع الروسية، وتنطلق فعاليات معرض "أرميا 2020" في 23 أغسطس/آب وتستمر حتى 29 أغسطس/آب.