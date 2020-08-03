"أرميا 2020"... الجيش الروسي يكشف أحدث أصناف السلاح والعتاد العسكري

يعتبر معرض "أرميا" واحدا من أكبر معارض الأسلحة في العالم، وتنظمه وزارة الدفاع الروسية لعرض ما تملكه القوات المسلحة الروسية من أسلحة ومعدات عسكرية، وأحدث منتجات صناعة الدفاع الروسية.

وتنطلق فعاليات معرض "أرميا 2020" في 23 أغسطس/آب وتستمر حتى 29 أغسطس بمشاركة وحدات الجيش الروسي المرابطة في جميع المناطق العسكرية ومنها المنطقة الجنوبية.

وأعلن جهاز الإعلام التابع للمنطقة العسكرية الجنوبية أن المعرض الخاص بالمنطقة سيحتوي على أحدث أسلحة ما يزيد على 40 وحدة عسكرية ومنتجات ما يزيد على 10 مصانع.

وعلى سبيل المثال يضم المعرض الخاص بالمنطقة العسكرية الجنويبة منظومة صواريخ "بوك-إم2" المضادة للطائرات ومنظومة صواريخ "إسكندر"التكتيكية ومدرعة "تيغر" (النمر) وطائرتي "أورلان 10" و"أليرون 3" بدون طيار ومنظومة "بانتسير إس1" الصاروخية المدفعية المضادة للطائرات.

ويحتوي المعرض على ما لم يتم عرضه للجمهور من قبل مثل جهاز التشويش اللاسلكي "رتوت" ومحطة "كوبول" لاكتشاف وتعيين الأهداف، ويتضمن عرض بعض طرائق القتال التكتيكية الحديثة. وسيشاهد زواره استعراضات جوية.

وتغطي فعاليات المعرض جنوب شطر روسيا الأوروبي ومدينة غومري الأرمنية التي تحتضن القاعدة العسكرية الروسية.