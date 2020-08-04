خبير: روسيا تزود قواتها الجوية بطائرة مهيبة

أخبر رئيس الشركة التي تدير صناعة الطائرات في روسيا، يوري سلوسار، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأنه يجب أن تبدأ القوات الجوية تتسلم طائرات "أوخوتنيك" (هذه الكلمة الروسية تعني الصياد) في عام 2024، مشيرا إلى "أن وزارة الدفاع وجهتنا بالإسراع بإجراء التجارب اللازمة".

وقد بدأت طائرة "أوخوتنيك"، وهي طائرة عسكرية دون طيار، تقوم بالرحلات الجوية التجريبية، وأنجزت الرحلة المشتركة مع مقاتلة "سو-57" في سبتمبر/أيلول 2019.

المميزات

صُنعت طائرة "أوخوتنيك" من المواد التي تمتص موجات الرادار وتجعل الطائرة خفية.

ولفت الخبير العسكري فيكتور بارانيتس خلال حديثه لوكالة "سبوتنيك" حول مميزات الطائرة الجديدة إلى أنها طائرة مهيبة يبلغ وزنها أثناء الإقلاع 20 طنا، وسرعتها لا تقل عن ألف كيلومتر في الساعة، ومداها نحو 6 آلاف كيلومتر، وتحمل أكثر من 10 من الصواريخ والقنابل، وهي مزودة بالذكاء الإلكتروني القوي الذي لا يوجد مثيل له في الطائرات الروسية الأخرى.

وأشار الخبير إلى أن طائرة "أوخوتنيك" تدعم مكانة الجيش الروسي كواحد من جيوش العالم الأكثر تطورا من الناحية التقنية.

وأضاف أن طائرة "أوخوتنيك" تمثل تعزيزا قويا للقوات الجوية.