تسليح الغواصات النووية بسلاح يصيب العدو بـ"العمى"

أصبحت الجيوش المتطورة تتوسع في استخدام تقنيات الليزر بصور مختلفة لقتال العدو في البر والجو، وأخيرا يجري تطويرها لتعمل على الغواصات النووية في البحر.

© AP Photo / US Navy, John F. Williams ليزر روسي يتفوق على سلاح ليزر أمريكي "ذا درايف" الأمريكي، إن الولايات المتحدة الأمريكية تطور أسلحة ليزر جديد للعمل على متن الغواصات النووية، مشيرا إلى أن تلك الأسلحة تستطيع إصابة رادارات العدو بـ"العمى" وهو ما يمكن الغواصة الحاملة لسلاح الليزر من اختراق الخطوط الدفاعية للعدو وتدميرها من مسافات قريبة.

ولفت الموقع إلى أن السلاح الجديد يمكنه تعطيل أجهزة الرصد التي تعمل على سطح الماء أو التي تستخدمها الطائرات المضادة للغواصات من الجو، أو حتى التي تعمل على متن الغواصات المعادية تحت سطح الماء.

وأوضح الموقع أن السلاح الجديد يكون فعالا بصورة كبيرة عند مسافة تتراوح بين 1.5 كم نهارا و4 كم ليلا ضد الأهداف المعادية التي تصبح داخل هذا النطاق.

ولفت الموقع إلى أن سلاح الليزر الجديد قوته 250 مللي وات، ويمكن استخدامه أيضا في الاتصالات العسكرية.