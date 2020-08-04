أمريكا تختبر "الرادع النووي" العابر للقارات... فيديو

أعلنت القوات الجوية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، نجاحها في اختبار صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز "مينيوتمان 3" في عملية إطلاق موجهة من مركز قيادة محمول جوا.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، تم إطلاق الصاروخ في تمام الساعة 12:21 صباحا (07:21 بتوقيت غرينتش) من قاعدة فاندنبيرغ الجوية في كاليفورنيا، وقطع مسافة 6700 كم فوق المحيط الهادئ قبل أن يهبط في البحر بالقرب من جزر مارشال.

وقالت القوات الجوية في بيان: "الاختبار يظهر أن الرادع النووي للولايات المتحدة آمن وموثوق وموثوق وفعال".

واضافت أن "رجال القوات الجوية كانوا على متن طائرة تابعة للبحرية الأمريكية (إي 6) لاثبات موثوقية وفعالية نظام التحكم في الإطلاق المحمول جوا".

من جانبه، قال الكولونيل عمر كولبير، قائد سرب اختبار الطيران رقم 576، "إن مينيوتمان الثالث يبلغ من العمر 50 عامًا، كما أن إطلاق الاختبارات المستمر ضروري".

وتابع: "هذه الرسالة الواضحة للأمن القومي تعمل على طمأنة حلفائنا وثني المعتدين المحتملين. إطلاق التجارب لم يكن استجابة أو رد فعل للأحداث العالمية أو التوترات الإقليمية".

أصبح "مينيوتمان 3" هو الصاروخ أرض - جو الوحيد في الترسانة النووية الأمريكية منذ عام 2005. وتم تثبيته بقواعد في وايومنغ وداكوتا الشمالية ومونتانا.