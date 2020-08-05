الدفاع الروسية تعتزم البدء في اختبار "تو-95" المحدثة

كان أحد المواضيع التي نوقشت، يوم الثلاثاء، في المؤتمر الهاتفي للوزارة تحديث قاذفة "تو-95إم إس إم".

وقال وزير الدفاع الروسي الجنرال سيرغي شويغو خلال الاجتماع: "سوف نناقش كيف تفي شركة توبوليف المساهمة العامة بالتزاماتها بإنشاء قاذفة استراتيجية حديثة تو-95إم إس إم لصالح وزارة الدفاع الروسية. سنتحدث بشكل خاص عن إنتاج طائرة نموذجية وبدء اختباراتها الأولية واختبارات الحكومة".

وأضاف شويغو أنه في حاملة الصواريخ الحديثة، سيتم تحديث المعدات على متن الطائرة ومحطة الطاقة والأسلحة بشكل كبير.

ووفقا لوزير الدفاع، هذا سيزيد من الفعالية القتالية للطائرة ويطيل عمرها التشغيلي.

في وقت سابق، تم الانتهاء من العمل على إنشاء أول طائرة تو-95إم إس إم المحدثة بعمق في تاغونغورغ في المصنع العلمي التقني للطيران "بيرييف"، وبدأ تطوير أنظمة محدثة لحاملة الصواريخ الاستراتيجية.