"سو-30 إم كي كي" الصينية تقوم برحلة لمدة 10 ساعات...فيديو

أثار مقطع الفيديو الخاص برحلة التدريب لمدة عشر ساعات للمقاتلة الصينية سو-30إم كي كي اهتمام بوابة "درايف". أقلعت المقاتلات الروسية الصنع من قاعدة سويسي نانينين في جنوب الصين، ووصلت إلى أرخبيل سبارتلي وعادت. زودت بالوقود في الجو. يمكن أيضًا أن ترى في الفيديو كيف يأكل الطيار وهو يتحكم في الطائرة.

ويشير المقال إلى أن الفيديو هو مثال حي على قدرات القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي في منطقة حيث تناور الولايات المتحدة وحلفاؤها باستمرار. وبحسب المؤلف، فإن بعض المقاتلات مسلحة بصواريخ إر-27 وإر-77 "جو جو" الروسية.

ريف سوبي، التي تحلق فوقها سو-30إم كي كي، هي واحدة من الجزر المرجانية العديدة في جزر سبراتلي المتنازع عليها. بدأت الصين توسيعها بشكل مصطنع في عام 2014، ومنذ ذلك الحين تطورت إلى بؤر استيطانية قادرة على دعم مختلف القوات البرية والجوية والبحرية.

وأشارت بوابة The Drive، أن أيا من أطقم المقاتلة لا يرتدون سترات النجاة، وهذا أمر غريب في رحلة طويلة فوق الماء. ربما لديهم وسيلة طوف.