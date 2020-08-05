روسيا تختبر منظومة "بانتسير- إم يه" البحرية...فيديو

ظهر فيديو لاختبارات النظام الصاروخي المدفعي للدفاع الجوي "بانتسير-إم يه". وتختلف هذه النسخة عن الأرضية هو أن صواريخها قادرة ليس فقط على ضرب أهداف جوية ولكن على سطح الماء أيضا.

وقال ألكسندر جوكوف، كبير المصممين لأنظمة الدفاع الجوي البحرية، للقناة الأولى: "يعمل محرك البداية لمدة ثانيتين. إنه يصل إلى سرعة أربع ماخ، 1300 متر في الثانية.."..

يذكر أنه تم تطوير "بانتسير- إم يه" في عام 2015، وبعد ذلك بثلاث سنوات اجتاز تجارب تجريبية. تم تجهيز الوحدة القتالية بثمانية صواريخ موجهة للدفاع الجوي، بالإضافة إلى 32 صاروخًا آخر في مخزن تحت متن السفينة، بالإضافة إلى مدفعين رشاشين من عيار 30 ملم بستة سبطانات.

تستطيع "باناسير-إم يه" تدمير الأهداف التي تحلق على ارتفاع مترين إلى 15 كيلومترًا، على مسافة تصل إلى 20 كيلومترًا بالصواريخ. تصيب نيران المدفعية الأجسام الواقعة على مسافة تصل إلى أربعة كيلومترات وعلى ارتفاع يصل إلى ثلاثة كيلومترات.

تسمح قدرات "بانتسير-إم يه" بإطلاق النار على أربعة أهداف في وقت واحد، يمكن أن تصل سرعتها إلى 1 كم / ثانية. إن آلية تماما، ويضمن الاستخدام المشرك لأنظمة الرادار والتحكم البصري عمل المنظومة في جميع الأحوال الجوية.