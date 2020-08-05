اختبار سفينة "كاراكورت" الروسية في القطب الشمالي

سيتم اختبار تعديل جديد لسفن الصواريخ الصغيرة من المشروع 22800 "كاركورت"من سلسلة "أودينتسوفو" قبالة ساحل القطب الشمالي.

السفينة "كاراكورت" أحدث سفينة في البحرية الروسية. والفرق الرئيسي بين النسخة الحديثة وأسلافها هو وجود نظام الدفاع الجوي "بانتسير-إم" على متن السفينة.

من المتوقع أن تصبح "أودينتسوفا" جزءًا من فرقة الحرس الأول في لواء القوارب الصاروخية السادس والثلاثين في أسطول بحر البلطيق. سفنه في القاعدة البحرية بالقرب من كالينينغراد.

بالإضافة إلى ذلك، يتم النظر في مسألة نقل السفينة الثالثة من سلسلة "أودينتسوفز" من بحر البلطيق إلى الأسطول الشمالي، ولكن لم يتم اتخاذ قرار بعد. أثناء المناورات، يجب عليه إكمال مهام التدريب القتالي في مناخ قاس.

يعتقد الخبراء أن "كاراكورت" هو الأنسب للعمليات في البحر الأبيض وبارنتس، ولكن يجب اختبارها أولاً، حسب صحيفة "إزفيستيا".