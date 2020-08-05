البحرية الروسية تصلح قاربا خلال المناورات...فيديو

وفقا لوزارة الدفاع الروسية، كانت إحدى حلقات التمرين تزويد السفينة بالوقود في نقطة توريد المواد. لهذا، تم نشر مستودع وقود ميداني على الشاطئ.
بالإضافة إلى ذلك، تم تنظيم عمل ورشة عائمة، والتي شاركت في إصلاح وإعادة تجهيز وتحديث السفن والسفن المتضررة بشكل افتراضي.
#Видео На учении #ОкеанскийЩит2020 разыграны эпизоды по ремонту условно поврежденного ракетного катера, оказанию медпомощи экипажу, пополнению запасов продовольствия и загрузке ракетного оружия в открытом море https://t.co/tsGNqqDNxR #БалтийскийФлот #ВМФ #Учения #МТО #Корабли pic.twitter.com/XiAKprELdZ— Минобороны России (@mod_russia) August 5, 2020
في هذه المرحلة من التمرين، تم إشراك أكثر من عشر سفن حربية وسفن دعم، وقوارب عالية السرعة وزورق دورية رابتور، ومروحيات من أسطول بحر البلطيق.
وإجمالا، يشارك في التدريبات التي تجري في منطقة كالينينغراد أكثر من 1000 من العسكريين والمتخصصين المدنيين، وأكثر من 200 وحدة من مختلف المعدات العسكرية والخاصة.
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