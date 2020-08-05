حماية طياري "سو-57" الجديدة من إشعاع انفجار نووي

أعلن أندريه سيلكين، المدير العام للمطور في شركة "تيخنولوغيا"، اليوم الأربعاء، أن زجاج أحدث مقاتلة روسية "سو-57" يمكن أن يحمي الطيار من ضوء انفجار نووي، وكذلك الإشعاع الكهرومغناطيسي والأشعة فوق البنفسجية والأشعة تحت الحمراء.

وقال: "تم توفير حماية الطاقم من آثار الإشعاع الكهرومغناطيسي والأشعة فوق البنفسجية والأشعة تحت الحمراء، وكذلك من آثار الإشعاع الضوئي الناجم عن انفجار نووي".

وأضاف سيلكين أنه نظرًا للمواد الجديدة، لا يمكن للرادارت رصد قمر القيادة. في الوقت نفسه، تضاعفت متانة الزجاج مع انخفاض في وزنه".

وأوضح سيلكين أن هذه المؤشرات تم تحقيقها من خلال استخدام التكنولوجيا لتشكيل الطائرات الزجاجية من ألواح البولي كربونات المتجانسة، وكذلك من خلال طلاء خاص متعدد الوظائف على أساس سبائك الذهب والقصدير.