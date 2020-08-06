الولايات المتحدة تطلق صاروخا باليستيا على جزيرة في المحيط الهادئ

أطلقت القوات الجوية الأمريكية، يوم الثلاثاء، صاروخا باليستيا عابرا للقارات "مينيوتمان 3" من قاعدة فاندربيرغ الجوية بالقرب من لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا.

ونقلت وكالة "أسوشييتد برس" عن قيادة الضربات الجوية للقوات الجوية الأمريكية، أنه تم إطلاق صاروخ دون رأس حربي على كواجالين أتول في جزر مارشال في المحيط الهادئ.

وقالت الوكالة: "أطلق الصاروخ في الساعة 12:21 (UTC - 7) وقطعت رؤوسه الحربية أكثر من 6.5 ألف كيلومتر في إطار اختبارات التطوير".

كما أشار سلاح الجو الأمريكي إلى أن الإطلاق التجريبي لم يكن مرتبطًا بأي شكل من الأشكال بالأحداث العالمية، ولكن جرى تنفيذه وفقًا للجدول الزمني الذي تم وضعه لعدة سنوات مسبقًا. وقال قائد سرب اختبار الطيران 576، العقيد عمر كولبير، في بيان بعد الإطلاق، إن إطلاق الاختبارات ضروري للحفاظ على النظام القديم.