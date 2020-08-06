الولايات المتحدة تعرض فيديو لاختبارات صاروخ أسرع من الصوت

وبحسب ما ورد، عرض الفيديو في ندوة حول الدفاع عن الفضاء والصواريخ. وقد قدم العرض مدير إدارة أبحاث الفضاء والأسرع من الصوت، الفريق نيل تيرغود.

تُظهر اللقطات الضبابية استعداد الصاروخ للإطلاق وإطلاقه. ثم يتم استبدال اللقطات ببيان لمسار الرحلة و"تناثر" الانفجار.

Army shows video of March 2020 Common-Hypersonic Glide Body flight test @SMDConference: pic.twitter.com/46fDDlGXKF — CSIS Missile Defense (@Missile_Defense) August 4, 2020

على الأرجح في الفيديو يظهر اختبار وحدة تفوق سرعة الصوت ضمن مشروعCommon-Hypersonic Glide Body . جرت الاختبارات في 19 مارس/ آذار في موقع اختبار كاواي في جزر هاواي.

اعتبر الاختبار ناجحًا، ولكن لم يتم الإبلاغ عن تفاصيل أخرى حول السلاح الجديد.