هبوط "سو-25" في مطار ترابي...فيديو

تُظهر اللقطات التي تم تصويرها بهاتف محمول كيف تقلع المركبة القتالية بنجاح وتهبط عدة مرات في الميدان. أين يحدث هذا بالضبط غير معروف.

وكما لاحظ المعلقون، فإن تطوير هذه المهارات ضروري في حالة العمليات القتالية الحقيقية، لأن المطارات العسكرية هي أهداف استراتيجية سيحاول العدو المحتمل تعطيلها في المقام الأول.

سو-25: هي طائرة هجومية بسرعة الصوت، وتتمثل مهمتها الرئيسية في دعم القوات البرية. تعمل الطائرات من هذا النوع منذ عام 1981، ومنذ ذلك الحين تم إجراء العديد من التعديلات، وآخرها "سو-25إس إم3". في إطار التحديث، تم إيلاء اهتمام خاص للقدرة على العمل عند انعدام الرؤية باستخدام نظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية غلوناس. كما تم زيادة دقة تدمير الذخيرة غير الموجهة بشكل كبير.