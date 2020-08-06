القفز من مروحيات "مي-8"...فيديو مناورات القوات الروسية

تم إجراء تدريب عملي لموظفي الطيران بعيد المدى في حالة الخروج من الطائرة في حالات الطوارئ، في مطار إنغلز في مقاطعة ساراتوف، في إطار تدريب المتخصصين من خدمة البحث والإنقاذ والمظلات.

أثناء التدريب، قام المشاركون بأداء القفز بمظلات دي1-5أو و"أرباليت" من ارتفاعات 800 إلى 3000 متر مع تأخير في فتح المظلة.

في المجموع، شارك أكثر من 100 من الطيارين والملاحين ورجال الإنقاذ في التدريب، وتم إجراء نحو 200 قفزة خلال الرحلة، وتم الهبوط من مروحيات مي-8 متعددة الأغراض.

يمكن للطائرة مي-8 حمل ما يصل إلى 36 مظليًا أو 4 أطنان من البضائع لمسافة تزيد عن 1000 كيلومتر.