"ألماز أنتي" تعرض أسلحة لم تعرض من قبل في منتدى "آرميا 2020"

أعلنت شركة "ألماز أنتي" لصناعة الأسلحة الروسية، أن هناك العديد من المعدات والأسلحة الجديدة ستشارك في المعرض العسكري "آرميا 2020".

وسيقام الحدث في الفترة من 23 إلى 29 أغسطس/ آب الجاري في مركز باتريوت للمؤتمرات والمعارض الواقع في كوبينكا بضواحي موسكو.

وتعتبر "ألماز أنتي" أحد أكبر المجمعات الصناعية العسكرية الروسية ويعمل في الشركة القابضة أكثر من 130 ألف شخص كما أن منتجاتها في خدمة أكثر من 50 دولة.

ومن المقرر أن تشارك حوالي 30 شركة تابعة للشركة القابضة في أعمال المعرض.

وقالت الشركة، إن عدة منتجات ستعرض لأول مرة منها نظام الصواريخ "أنتي 400" وقاذفة الصواريخ "51 بي 6 يي 2"، وهي جزء من مجمع واعد للدفاع الصاروخي غير الاستراتيجي، مصمم لمحاربة الأهداف الباليستية.

وقال المدير العام للشركة، ألماز أنتي هي مشارك دائم في المنتدى العسكري التقني الدولي"آرميا". فهذا المنتدى بالنسبة لنا هو معرض رئيسي، ومنصة تتيح لنا التفاعل مع العملاء الحكوميين، وخاصة وزارة الدفاع الروسية، ومع الشركاء الأجانب والعملاء المحتملين لمنتجاتنا.

وتابع، "الوفاء بالالتزامات التعاقدية مع دفاع الدولة هي مهمة أساسية للشركة".

وبحسب ما نقلته الخدمة الصحفية للشركة، ستشارك معدات للاستخدام المدني في المعرض هدفها تقديم الحلول في مجال الرعاية الصحية والبيئة والتعليم والإسكان والبنية التحتية والاقتصاد الرقمي.