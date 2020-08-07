مقاتلات روسية تعترض قاذفة أمريكية استراتيجية غرب المحيط الهادئ

أعلن مركز الدفاع الوطني الروسي للمراقبة، اليوم الجمعة، أن ثلاث مقاتلات روسية طراز "سو - 35" اعترضت قاذفة أمريكية استراتيجية فوق مياه بحر أوخوتسك غرب المحيط الهادئ.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في البيان: "أقلعت 3 مقاتلات سوخوي (35 أس) تابعة لقوات الدفاع الجوي للمنطقة العسكرية الشرقية بالتناوب، من أجل اعتراض الهدف الجوي".

وأضاف البيان أن الطائرات الروسية المقاتلة "قد حددت هوية الطائرة على أنها قاذفة أمريكية طراز (بي 1 بي) تابعة لسلاح الجو الأمريكي".

ونوه البيان إلى أن طلعات الطائرات الروسية، جرت بما يتفق بدقة مع القواعد الدولية".

وبعد إبعاد الطائرة الأمريكية عن الحدود، عادت المقاتلات الروسية إلى قواعدها بسلام، بعد تنفيذ المهمة الموكلة إليها بشكل دقيق وحرفية عالية.

يذكر أن مركز الدفاع الوطني الروسي للمراقبة، أفاد اليوم الجمعة، باعتراض مقاتلة روسية من طراز "سو-27" لطائرتي استطلاع أمريكيتين فوق البحر الأسود.

وجاء في بيان المركز: "رصدت أجهزة التحكم الروسية، اليوم، "هدفين جويين يقتربان من حدود روسيا الاتحادية، وكان لا بد من إطلاق مقاتلة من طراز "سو-27" من المنطقة العسكرية الجنوبية لاعتراضهما".

وأشار البيان إلى أن طاقم المقاتلة الروسية اقترب لمسافة آمنة من الهدفين للتعرف عليهما، وتبين أنهما طائرة استطلاع من طراز "أر سي-135" تابعة للقوات الجوية الأمريكية، وطائرة دورية من طراز "أر 8 إيه- بوسيدون" تابعة للبحرية الأمريكية".