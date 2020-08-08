مقارنة بين "جي - 20" الصينية والـ"رافال" الهندية

انضمت 5 مقاتلات رافال، فرنسية الصنع، إلى القوات الجوية الهندية، الشهر الماضي، ضمن صفقة كبرى تشمل 36 مقاتلة، يتم تسليمها للهند بصورة كاملة بحلول 2022.

ووصلت مقاتلات الرافال، في ظل توترات متكررة بين الجيشين الصيني والهندي ، الذي وضع المقاتلات الجديدة في قاعدة أمبالا الجوية بولاية هاريانا الهندية.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إنديا" إن الهند تحشد تلك الطائرات لتكون جاهزة للعمل بالقرب من الحدود الصينية في ضوء التوترات بين البلدين.

ولفتت الصحيفة إلى أن فرنسا سرعت عملية تسليم طائرات رافال إلى الهند بناء على طلب نيودلهي، مشيرة إلى أنه تم إرسال أول دفعة، 5 طائرات رغم أنه كان المقرر إرسال 4 طائرات فقط.

وتقول مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية، إن الرافال ستواجه مقاتلة "جي - 20" الشبحية الصينية، مشيرة إلى أن كل من الهند والصين يعتقدان أن المقاتلة التي يملكونها هي الأقوى.

© AFP 2020 / JOHANNES EISELE المقاتلة الصينية جي 20

وتضيف: "رغم ذلك فإن كلاهما لم يخوض أي معركة جوية حتى الآن، باستثناء المشاركة في غارات جوية لتنفيذ قصف ضد أهداف أرضية".

وتمتلك الصين أكبر قوة جوية في آسيا، بحسب المجلة، التي أوضحت أن الصين تزيد الجاهزية القتالية لقواتها الجوية بصورة متسارعة وتخوض تدريبات قتالية كبيرة.

وأضافت: "في المقابل تعتبر الهند المقاتلات الجديدة التي حصلت عليها من فرنسا (رافال) هي أكثر تطورا من المقاتلات الصينية (جي - 20).

© Sputnik . رافال

ورغم أن الرافال تمتلك ميزات شبحية في الهيكل والأجنحة المصممة لامتصاص أشعة الرادار بصورة كبيرة، إلا أنها لا تصنف ضمن المقاتلات الشبحية مثل المقاتلات الأمريكية "إف - 22" و"إف - 35".

ويصنف تقرير صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية مقاتلات رافال ضمن مقاتلات الجيل "الثالث +" بينما يصنف "جي - 20" مقاتلة جيل رابع، ويقول إن الرافال لا يمكنها أن تتفوق على المقاتلة الصينية.

وتقول مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية إن الصين هي ثاني دولة في العالم تتمكن من تصميم مقاتلة شبحية محليا، لكن تلك المقاتلة تفتقر إلى قدرات المناورة ومميزات أخرى تمتلكها الطائرات الشبحية الأمريكية، وأبرزها أن الصين تواجه مشكلة في الحصول على محرك قوى يلبي احتياجات تلك المقاتلة.