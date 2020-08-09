جناح جديد وصواريخ جديدة... وسائل إعلام أمريكية تقيم حاملة الصواريخ "تو-95" المحدثة

قال المدير العام لشركة الإنتاج، يوري سليوسار، لفلاديمير بوتين، إن حاملة الصواريخ تو-95إم إس إم التي تم تحديثها بشكل كبير، سترتفع في الجو بحلول نهاية أغسطس/ أب.

وتعتقد وسائل إعلام أمريكية أن حاملة الصواريخ الحديثة بصواريخ جديدة ستظهر قريبًا على حدود الولايات المتحدة.

وقال المدير العام لشركة الطائرات المتحدة للرئيس: "هذه ليست مجرد آلة تعتمد على أساس طائرة قديمة - لقد قمنا أيضًا بإعادة تصميمها. تقوية الجناح، تغيرت العناصر الفردية. طائرة بمجموعة جديدة من الأسلحة، ومعدات جديدة على متنها، ومحركات معدلة ومراوح جديدة".

تو-95 (الدب) قديمة مثل نظيرتها الأمريكية بي-52، وفقا لمجلة "ناتشونال إنترست". كلا القاذفتين تخضعان لتحديثات مكثفة مؤخرا. النسخة الأخيرة من الطائرة الروسية لديها قدرات أوسع بكثير من نموذجها الأولي. النموذج الأولي يمكنه إلقاء قنابل غير موجهة بسقوط حر فقط.

تو-95 إم إس إم مسلحة بصواريخ كروز استراتيجية خي-101 وخي-102. وتم تثبيت رادار جديد عليها وإلكترونيات طيران ووسائل تشويش إلكترونية. حسن تحديث المحركات والمراوح من خصائص الطيران.

ربما كانت الميزة الرئيسية لـ "الدب" هي مدى طيرانها. تو-95إم إس تقوم برحلات منتظمة بالقرب من المياه الأمريكية. وتخلص المجلة الأمريكية إلى أنه في المستقبل القريب سنرى هناك تو-95 إم إس إم.